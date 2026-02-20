En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Consejo Gremial Nacional lanza alerta por posible apagón en Santander tras huelga en ESSA

Consejo Gremial Nacional lanza alerta por posible apagón en Santander tras huelga en ESSA

Hospitales, pacientes electrodependientes, colegios y acueductos podrían quedar sin luz. El Consejo Gremial pidió intervención urgente del Gobierno y la Procuraduría.

