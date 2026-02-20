En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Defensoría denuncia detención de caravana del Pueblo Barí en Norte de Santander

Defensoría denuncia detención de caravana del Pueblo Barí en Norte de Santander

Hombres armados y vestidos de civiles que dijeron ser del ELN, detuvieron a líderes indígenas cuando se dirigían a Cúcuta para participar en un espacio oficial de planeación territorial.

