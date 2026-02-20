Defensoría denuncia detención de caravana del Pueblo Barí en Norte de Santander

La Defensoría del Pueblo denunció la retención ilegal de una caravana del Pueblo Indígena Barí, resguardo Catalaura, ocurrida el pasado 16 de febrero cuando se desplazaban hacia Cúcuta para participar en las sesiones de actualización de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PATR).

Según la entidad, el grupo fue detenido en un retén ilegal por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN.

“La misión de la comunidad tenía como propósito participar en un escenario institucional clave para la planeación territorial y la construcción de paz. Sin embargo, durante la retención, la delegación fue objeto de intimidaciones con armas de fuego, revisión de sus celulares y señalamientos estigmatizantes que los vincularon falsamente con actores armados que operan en la zona, generando temor y afectando el ejercicio de su derecho a la participación”, asegura la Defensoría en un comunicado.

La entidad señala que aunque la caravana logró llegar posteriormente a Cúcuta sin incidentes, el episodio dejó un ambiente de zozobra, “pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.



La Defensoría señaló que este tipo de acciones vulnera la integridad de los líderes indígenas y constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario, recordando que el principio de distinción obliga a todos los grupos armados ilegales a no involucrar a la población civil en el conflicto.

En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades para activar las rutas de prevención y protección que garanticen la seguridad de los delegados, tanto durante su permanencia en Cúcuta como en su retorno al territorio.

También “reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.

La entidad anunció que continuará acompañando al Pueblo Barí para que pueda ejercer su derecho a la participación sin miedo a represalias ni ataques contra su vida e integridad.