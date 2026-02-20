Caribeña Noche, resultados del último sorteo hoy viernes 20 de febrero de 2026

El chance Caribeña Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos diarios más tradicionales y consultados en Colombia. Su mecánica sencilla, junto con la posibilidad de jugar todos los días, lo ha convertido en una opción habitual para miles de personas que cada noche revisan los resultados oficiales con la ilusión de confirmar un premio.



Número ganador de Caribeña Noche – viernes 20 de febrero de 2026

En el sorteo realizado el viernes 20 de febrero de 2026, el resultado oficial fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos son los únicos resultados válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.

Desde 2025, Caribeña Noche incorporó la quinta balota, un número adicional de participación voluntaria que permite aumentar el valor del premio si se acierta junto con las demás cifras. Esta modalidad no cambia las reglas tradicionales del juego, pero sí representa un incentivo adicional para quienes buscan mayores ganancias.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

Caribeña Noche se juega todos los días sin excepción.

Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo. Este horario fijo facilita que los jugadores revisen sus apuestas a tiempo y validen sus posibles premios.



¿Cómo se juega el chance Caribeña Noche?

El juego ofrece distintas modalidades de apuesta, lo que permite ajustar la jugada según el presupuesto y la estrategia de cada persona. El valor del premio depende de cuántas cifras se acierten y si coinciden en el orden exacto.

Principales modalidades de apuesta



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas opciones mantienen la esencia práctica y accesible del chance en Colombia, permitiendo múltiples formas de participación.



¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Noche?

Uno de los factores que impulsa su popularidad es la accesibilidad económica:



Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Este rango permite que participen tanto jugadores ocasionales como quienes realizan apuestas frecuentes en distintas regiones del país.



¿Cómo jugar chance en línea en Colombia?

En Colombia, el chance en línea puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar en el país.

Para participar de manera virtual es necesario:



Registrarse en un operador legal autorizado. Verificar la identidad, requisito obligatorio según la normativa vigente. Recargar saldo mediante los medios de pago disponibles. Elegir el sorteo, el número y la modalidad antes de confirmar la jugada.

Esta alternativa ofrece mayor comodidad, permite consultar resultados en tiempo real y evita desplazamientos a puntos físicos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso de reclamación depende del monto ganado, pero en todos los casos se deben presentar documentos básicos.

Documentos requeridos



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio (UVT)



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta (PDV).

diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta (PDV). Iguales o superiores a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días) a nombre del titular del tiquete.

Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso ágil y seguro al momento de reclamar cualquier premio.



Últimos resultados de Caribeña Noche

Estos han sido los resultados recientes del sorteo:



19 de febrero de 2026: 0012 - 2.

0012 - 2. 18 de febrero de 2026: 3953 - 1.

3953 - 1. 17 de febrero de 2026: 8798 - 7.

8798 - 7. 16 de febrero de 2026: 1264 - 3.

1264 - 3. 15 de febrero de 2026: 0280 - 8.

Caribeña Noche mantiene su cita diaria con miles de jugadores en Colombia. Revisar los números a tiempo y conservar el tiquete en buen estado son pasos fundamentales para validar cualquier premio y evitar contratiempos al momento de reclamarlo.