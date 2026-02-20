Caribeña Noche, resultados del último sorteo hoy viernes 20 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Caribeña Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos diarios más tradicionales y consultados en Colombia. Su mecánica sencilla, junto con la posibilidad de jugar todos los días, lo ha convertido en una opción habitual para miles de personas que cada noche revisan los resultados oficiales con la ilusión de confirmar un premio.
En el sorteo realizado el viernes 20 de febrero de 2026, el resultado oficial fue:
Estos son los únicos resultados válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.
Desde 2025, Caribeña Noche incorporó la quinta balota, un número adicional de participación voluntaria que permite aumentar el valor del premio si se acierta junto con las demás cifras. Esta modalidad no cambia las reglas tradicionales del juego, pero sí representa un incentivo adicional para quienes buscan mayores ganancias.
Caribeña Noche se juega todos los días sin excepción.
Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo. Este horario fijo facilita que los jugadores revisen sus apuestas a tiempo y validen sus posibles premios.
El juego ofrece distintas modalidades de apuesta, lo que permite ajustar la jugada según el presupuesto y la estrategia de cada persona. El valor del premio depende de cuántas cifras se acierten y si coinciden en el orden exacto.
Principales modalidades de apuesta
Estas opciones mantienen la esencia práctica y accesible del chance en Colombia, permitiendo múltiples formas de participación.
Uno de los factores que impulsa su popularidad es la accesibilidad económica:
Este rango permite que participen tanto jugadores ocasionales como quienes realizan apuestas frecuentes en distintas regiones del país.
En Colombia, el chance en línea puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar en el país.
Para participar de manera virtual es necesario:
Esta alternativa ofrece mayor comodidad, permite consultar resultados en tiempo real y evita desplazamientos a puntos físicos.
El proceso de reclamación depende del monto ganado, pero en todos los casos se deben presentar documentos básicos.
Documentos requeridos
Requisitos según el valor del premio (UVT)
Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso ágil y seguro al momento de reclamar cualquier premio.
Estos han sido los resultados recientes del sorteo:
Caribeña Noche mantiene su cita diaria con miles de jugadores en Colombia. Revisar los números a tiempo y conservar el tiquete en buen estado son pasos fundamentales para validar cualquier premio y evitar contratiempos al momento de reclamarlo.