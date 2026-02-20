Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 20 de febrero de 2026

La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 4823, realizado el viernes 20 de febrero de 2026, una fecha que generó alta expectativa entre miles de apostadores en Colombia. Con uno de los planes de premios más atractivos del mercado, este tradicional juego volvió a posicionarse como protagonista del panorama lotero nacional.

A continuación, el listado completo de números ganadores y premios destacados.



Premio Mayor de la Lotería de Medellín $16.000 millones – Sorteo 4823

El gran protagonista de la noche fue el número: . Este billete se quedó con el Premio Mayor de $16.000 millones, una de las bolsas más altas entregadas en lo que va del 2026 en Colombia.



Premios secos de la Lotería de Medellín

Además del premio principal, el sorteo 4823 distribuyó múltiples premios secos de alta cuantía. Varios de estos fueron vendidos en Medellín, según informó la entidad a través de sus canales oficiales.

Si alguno de estos números coincide con su billete, se recomienda verificarlo con la imagen oficial publicada por la entidad antes de iniciar el proceso de reclamación.



Un sorteo que mantiene la confianza nacional

Cada edición de la Lotería de Medellín capta la atención de jugadores en distintas regiones del país. Más allá del atractivo económico de sus premios, la entidad se ha consolidado por su trayectoria, transparencia y credibilidad.

En el sorteo 4823, miles de personas siguieron la transmisión oficial con la ilusión de convertirse en nuevos millonarios. Además, la lotería continúa destacándose por su compromiso social, ya que los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento de la salud pública en Colombia.

¿Dónde consultar los resultados oficiales?

Los resultados oficiales del sorteo 4823 pueden confirmarse a través de:



El canal oficial de YouTube de la Lotería de Medellín.

Las plataformas digitales e institucionales autorizadas.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales antes de realizar cualquier trámite de cobro, garantizando así la correcta validación del número y la serie correspondiente.