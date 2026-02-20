En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 20 de febrero de 2026

Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 20 de febrero de 2026

Consulte aquí todos los resultados oficiales de la Lotería de Medellín del viernes 20 de febrero de 2026, sorteo 4823.

Publicidad

Publicidad

Publicidad