Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 13 de febrero de 2026

La Lotería de Medellín anunció los resultados oficiales del sorteo 4822, realizado el viernes 13 de febrero de 2026, una jornada que despertó gran expectativa entre miles de apostadores en todo el país. El atractivo plan de premios y la trayectoria de este tradicional juego de azar volvieron a convertir la noche en uno de los eventos más seguidos del panorama lotero nacional.



Premio Mayor de $16.000 millones – Sorteo 4822

El gran ganador de la jornada fue el número XXXX de la serie XXX, que se llevó el Premio Mayor de $16.000 millones, una de las bolsas más altas del mercado de loterías en Colombia durante el inicio de 2026.

Este resultado marcó uno de los premios más destacados del año y reafirmó el alto nivel de participación que mantiene la lotería semana tras semana.



Premios secos destacados del sorteo 4822

Además del premio principal, el sorteo se caracterizó por una amplia distribución de premios secos de alta cuantía, varios de ellos vendidos en Medellín, según confirmó la entidad a través de sus canales oficiales.



Un sorteo que mantiene la confianza nacional

Cada edición de la Lotería de Medellín capta la atención a nivel nacional, no solo por el valor de sus premios, sino también por la credibilidad y transparencia que ha construido a lo largo de los años. En el sorteo 4822, jugadores de diferentes regiones siguieron atentamente la transmisión con la ilusión de convertirse en los nuevos millonarios del país.

Más allá de la emoción, la entidad continúa destacándose por su compromiso social: los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento de la salud pública en Colombia, un aspecto que ha consolidado su reconocimiento institucional.



¿Dónde consultar los resultados oficiales?

Los resultados oficiales del sorteo 4822 pueden verificarse a través de la transmisión publicada en el canal oficial de YouTube y en las plataformas institucionales de la Lotería de Medellín.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, garantizando así la validación correcta del billete y la serie correspondiente.

