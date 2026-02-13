"Si gano la consulta tengo gran posibilidad de ser presidente": Leonardo Huerta lanza sus propuestas

El próximo 8 de marzo se llevará a cabo la consulta de precandidatos presidenciales en donde resaltan 16 opciones, entre esas, Leonardo Huerta que, en diálogo con Recap de Blu Radio, aseguró que "es alguien del común" y, por eso, "entiende las necesidades el pueblo".

Reconoció que las probabilidades pueden ser menores frente a una figura con mayor reconocimiento, pero defendió la estrategia. “Tengo un 10 % de probabilidades de ganarle a Claudia López, y esa probabilidad va aumentando”, expresó. Agregó que, de lograrlo, podría convertirse en el “outsider” y aumentar sus opciones en la primera vuelta.

Su discurso se centra en dos diagnósticos: la falta de gobernabilidad en los territorios y la polarización política. A partir de esa lectura, Huerta plantea reformas estructurales y una visión de centro que, asegura, puede articular sectores moderados de distintas corrientes.

"Yo no soy una persona adinerada, soy una persona de clase media común y corriente. Como ustedes, que he tratado de salir adelante estudiando y que he mejorado mi calidad de vida a partir del trabajo y el estudio. Y empecé a recoger firmas y logramos recoger 1.090.000 firmas, de las que nos validó 637.000 la Registraduría. Y pues estamos en la candidatura presidencial para mejorar esa situación que evidenciamos en Colombia", dijo.



Leonardo Huerta y Claudia López Foto: X @LeonardoHuertaG

¿Cuáles son las propuestas de Leonardo Huerta?

Una de sus propuestas va de la mano de un salario mínimo de regiones, esto porque, según él, la polarización está relacionada con la diversidad del país, la intolerancia y el centralismo. Criticó que decisiones nacionales, como la discusión sobre el salario mínimo, se adopten bajo criterios homogéneos para regiones con realidades distintas.

"¿Por qué no dejan que allá ellos saquen sus leyes del ruido y en la sabana de Bogotá o en Barichara ellos saquen su ley del ruido. ¿Por qué no puede haber un salario mínimo distinto en Guainía, en Baupés, o en Bogotá, o en Medellín? Entonces, ese centralismo hay que acabarlo, pero esas reformas hay que hacerlas a través de una asamblea constituyente o de unos consensos muy grandes. Y yo le digo, si llega la izquierda radical a Colombia, Silvia, y hacen una constituyente, la gente va a tener el temor que la izquierda radical se apodere del país", dijo.

Plantea reformas profundas en justicia y salud. En materia judicial, considera prioritario garantizar respuestas oportunas a los ciudadanos. En salud, propone un sistema con mayor oportunidad y calidad, sin atribuir las fallas a un solo actor. “Acá es culpa de todos (…) todos tenemos culpa en las fallas del sistema”, señaló.