Luis Díaz revela por qué le ha ido mejor en el FC Bayern que en el Liverpool

No solo ser nombrado el mejor extremos izquierdo del mundo ha sido la prueba de que la etapa de Luis Díaz en Alemania ha sido la mejor en toda su carrera, sino que, semana tras semana, termina siendo la portada de los principales medios alemanes, que aplauden su gran nivel.

Para nadie es un secreto que la importancia de 'Lucho' creció desde su llegada a Alemania, mucho más de lo que tuvo cuando estaba con la camiseta del Liverpool en la Premier League, que, si bien fue importante, no acaparaba todas las portadas ni las estadísticas como lo hace actualmente.

En diálogo con ESPN, Díaz habló de su gran momento y dijo que "desde que llegó se ha sentido en casa", hecho que le ha permitido tomarse mayor confianza a la hora de salir a la cancha para seguir con los planes que le da Vicent Kompany, su técnico en el FC Bayern.

Luis Díaz // Foto: AFP

"Espectacular, ya lo he dicho anteriormente, me he sentido muy cómodo. He llegado a un buen equipo, un gran club, una gran institución. Me han hecho sentir como en casa, como en familia, entonces, ha sido más fácil para mí acoplarme y jugar bien al fútbol. Por eso han sido factores muy importantes mis compañeros, el cuerpo técnico, la confianza que me han dado. Estoy muy feliz acá, trato de disfrutarlo porque de eso también se trata", expresó sobre el por qué se encuentra rindiendo a un nivel tan alto, en comparación a otras etapas de su carrera.



Luis Díaz se mostró emocionado por todo lo que viene con el equipo, en especial por disputar el clásico vs. Borussia Dortmund, un duelo que desde hace años le ha llamado la atención y que por fin vivirá desde la cancha.

"Siempre los enfrentamientos con el Bayern han sido muy buenos. Me motiva mucho poder jugar este partido de visita. Haré lo mejor posible por ayudar a mi equipo como siempre", puntualizó.