Paisita Noche: resultado del último sorteo del chance hoy 20 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde su nombre —ligado a la identidad paisa— fortalece su arraigo cultural. Cada noche, miles de jugadores revisan los resultados oficiales con la expectativa de acertar y obtener un premio.
En el sorteo realizado el viernes, 20 de febrero de 2026, el número ganador fue: 2169 - Cabra.
Estos son los únicos resultados válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha. Se recomienda a los jugadores contrastar su apuesta exclusivamente con la información publicada en los canales oficiales.
Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota, una alternativa opcional que permite incrementar el valor del premio si el jugador acierta las cuatro cifras exactas.
Esta modalidad no altera la mecánica tradicional del juego, pero sí amplía las posibilidades de ganancia para quienes deciden incluirla en su apuesta. De esta manera, el sorteo mantiene su dinámica habitual y suma un incentivo adicional.
Uno de los principales factores de su popularidad es la accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, según la modalidad elegida.
Para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, dependiendo del tipo de jugada seleccionada. Su mecánica sencilla y la frecuencia diaria de los sorteos lo mantienen entre los juegos de azar más seguidos del país.
El sorteo se realiza todos los días en horarios fijos:
Estos horarios permiten a los jugadores planificar sus apuestas y consultar los resultados en tiempo real a través de medios oficiales.
El Paisita Noche ofrece diferentes modalidades que determinan el valor del premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden:
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativa de premio.
En Colombia, el chance en línea solo puede jugarse legalmente a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país.
Operadores oficiales como Paga Todo, Gana, Su Red o Apuestas Cúcuta 75 cuentan con portales web y aplicaciones móviles habilitadas.
El proceso general incluye:
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, pero siempre exige:
Según el valor del premio en UVT:
Estos han sido los resultados recientes del sorteo:
El Paisita Noche mantiene así su tradición diaria, consolidándose como una de las opciones favoritas para quienes buscan probar su suerte cada noche en Colombia