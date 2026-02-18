Chance Paisita Noche: resultado del sorteo hoy miércoles 18 de febrero de 2026

El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde su nombre —ligado a la identidad paisa— fortalece su arraigo cultural. Cada noche, miles de jugadores revisan los resultados oficiales con la expectativa de acertar y obtener un premio.

Resultado oficial del Paisita Noche – 18 de febrero de 2026

En el sorteo realizado el miércoles, 18 de febrero de 2026, el número ganador fue:



Número ganador:

Animal:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Estos son los únicos resultados válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha. Se recomienda a los jugadores contrastar su apuesta exclusivamente con la información publicada en los canales oficiales.

Quinta balota: opción adicional vigente desde 2025

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota, una alternativa opcional que permite incrementar el valor del premio si el jugador acierta las cuatro cifras exactas.

Esta modalidad no altera la mecánica tradicional del juego, pero sí amplía las posibilidades de ganancia para quienes deciden incluirla en su apuesta. De esta manera, el sorteo mantiene su dinámica habitual y suma un incentivo adicional.

¿Por qué el Paisita Noche es uno de los chances más jugados?

Uno de los principales factores de su popularidad es la accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, según la modalidad elegida.

Para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, dependiendo del tipo de jugada seleccionada. Su mecánica sencilla y la frecuencia diaria de los sorteos lo mantienen entre los juegos de azar más seguidos del país.

¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El sorteo se realiza todos los días en horarios fijos:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Estos horarios permiten a los jugadores planificar sus apuestas y consultar los resultados en tiempo real a través de medios oficiales.

Modalidades de juego del Paisita Noche

El Paisita Noche ofrece diferentes modalidades que determinan el valor del premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden:



Cuatro cifras directo o superpleno : acierto exacto en el orden correcto.

: acierto exacto en el orden correcto. Combinado cuatro cifras: a cierto en cualquier orden.

cierto en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.Combinado tres cifras: acierto sin importar el orden.

acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.Combinado tres cifras: acierto sin importar el orden. Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.Una cifra o uña: acierto de la última cifra del resultado.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativa de premio.

Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, el chance en línea solo puede jugarse legalmente a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país.

Operadores oficiales como Paga Todo, Gana, Su Red o Apuestas Cúcuta 75 cuentan con portales web y aplicaciones móviles habilitadas.



El proceso general incluye:



Registro en una plataforma autorizada. Verificación de identidad. Recarga de saldo mediante transferencias, PSE o billeteras digitales. Selección del sorteo, número y modalidad. Confirmación y conservación del comprobante digital.

Requisitos para reclamar un premio del Paisita Noche

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, pero siempre exige:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento.

Según el valor del premio en UVT:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar Formato SIPLAFT.

Iguales o superiores a 182 UVT: certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Últimos resultados del Paisita Noche

Estos han sido los resultados recientes del sorteo:



17 de febrero de 2026: 7597 - Conejo.

7597 - Conejo. 16 de febrero de 2026: 1109 - León.

1109 - León. 15 de febrero de 2026: 2422 – Zorro.

2422 – Zorro. 14 de febrero de 2026: 3154 – Toro.

3154 – Toro. 13 de febrero de 2026: 8865 – Tigre.

8865 – Tigre. 12 de febrero de 2026: 0294 – Conejo.

El Paisita Noche mantiene así su tradición diaria, consolidándose como una de las opciones favoritas para quienes buscan probar su suerte cada noche en Colombia.