El gesto de Shakira que le aplauden miles de fanáticos en Asia: "Es única"

Tras el éxito de 'Las Mujeres Ya No Lloran' en 2025, Shakira se aleja de Latinoamérica y se prepara para llevar su show a nuevos horizontes, en especial a su público en Asia a donde hace mucho tiempo no va de visita y con esta gira consideró que era el momento perfecto.

Estará en Jordania, Catar, Emiratos Árabes Unidos, China y en Japón, pero el anuncio de esta visita lo hizo de una manera especial a través de sus redes sociales: hablando 100 % en mandarín y con un excelente dominio del idioma, un gesto que aplaudieron sus seguidores por hacerlos sentir más cercanos.

"¡Hola China! Feliz año nuevo. Nos vemos pronto en china. Los amo a todos", fueron las palabras de Shakira a su público en China, demostrando su versatilidad cultural y generando aún más cercanía con todos sus seguidores en territorio asiático.

La 'Loba' estará en Áqaba el 28 de marzo, en Doha el 1 de abril, el 4 en Abu Dabi y, posteriormente, lo hará en Tokio y Osaka para así dar su visita por el continente asiático.



De acuerdo con las cifras oficiales, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour reunió a más de 3,3 millones de personas en 82 estadios completamente llenos, consolidándose como un fenómeno global sin precedentes para una artista latina.

“Romper este récord es un nuevo hito para mí. Solo puedo sentir gratitud por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes le dan sentido a todo lo que hago”, afirmó Shakira.

Sin duda la 'Loba' ha demostrado a lo largo de su carrera su influencia en la industria latina, ahora como referente de otros grandes artistas gracias a todos los hitos que ha rotó en todos los años que lleva en los escenarios para impulsar a los hispanos en todo el mundo.

Shakira // Foto: AFP