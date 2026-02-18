En vivo
El gesto de Shakira que le aplauden miles de fanáticos en Asia: "Es única"

El gesto de Shakira que le aplauden miles de fanáticos en Asia: "Es única"

La barranquillera se prepara para llevar 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' a territorio asiático y en redes sociales el anuncio lo hizo de una manera especial, que sorprendió a todos.

