Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba

Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba

Por medio de un comunicado, la Cancillería expresó que la ayuda internacional solo se activa por solicitud del Gobierno, ante el anuncio del envío por parte de Estados Unidos de ayuda humanitaria para más de 1.400 hogares damnificados por las lluvias en Córdoba.

