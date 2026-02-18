Mercedes marca el ritmo en Baréin y la FIA descarta cambios para 2026

Las cuatro mejores escuderías de la Fórmula 1 en 2025 —Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari— dominaron este miércoles, 18 de febrero, el inicio de la segunda semana de ensayos de pretemporada en el circuito de Sakhir, en Baréin. Una señal clara de que la jerarquía podría mantenerse en 2026, pese al cambio radical en el reglamento técnico.



Vuelven las pruebas de Baréin:

El pequeño reino del Golfo ya había albergado la semana pasada una primera tanda de test y, de miércoles a viernes, el trazado volvió a abrir sus puertas a los 11 equipos del paddock para continuar el proceso de adaptación a las nuevas reglas sobre motores, chasis, aerodinámica, neumáticos y carburantes, antes del inicio de la temporada en Melbourne el 8 de marzo.

En la pista, el top 4 copó los primeros puestos, separados por apenas ocho décimas de segundo. El británico George Russell, con Mercedes, marcó el mejor tiempo del día con 1 minuto 33 segundos 459 milésimas, tras completar 76 vueltas. Superó por apenas diez milésimas al australiano Oscar Piastri, de McLaren, que giró 70 veces.

Detrás se ubicaron el monegasco Charles Leclerc, con Ferrari, a 280 milésimas (70 vueltas); el vigente campeón del mundo Lando Norris, también de McLaren, a 593 milésimas (54); y el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, a 699 milésimas (69).

Fuente: AFP

El francés Isack Hadjar, en su segunda temporada en la categoría y primera con Red Bull, fue sexto a 801 milésimas (66), por delante del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, séptimo a 840 milésimas (44). Carlos Sainz Jr., con Williams, terminó octavo a 1.654 segundos (55), seguido por el argentino Franco Colapinto, de Alpine, noveno a 1.795 (60). El brasileño Gabriel Bortoleto, con Audi, cerró el top 10 a 1.804 (71).



Completaron la clasificación Alexander Albon (Williams) a 2.231 (55), Liam Lawson (Racing Bulls) a 2.294 (61), Oliver Bearman (Haas) a 2.319 (42), Pierre Gasly (Alpine) a 2.439 (61), Lance Stroll (Aston Martin) a 2.515 (26), Esteban Ocon (Haas) a 2.959 (65), Fernando Alonso (Aston Martin) a 3.077 (28), Nico Hülkenberg (Audi) a 3.282 (49), Arvid Lindblad (Racing Bulls) a 3.310 (75), Valtteri Bottas (Cadillac) a 3.339 (35) y Sergio Pérez (Cadillac) a 4.732 (24). El neerlandés Max Verstappen no rodó este miércoles en Sakhir.



"De inmediato, no se requieren cambios importantes": FIA

En paralelo, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) atendió las quejas de los pilotos sobre los motores híbridos y se reunió para evaluar la situación. Sin embargo, explicó que no realizará cambios inmediatos para no arriesgar la primera carrera de la temporada en Melbourne.

Según el comunicado, se acordaron mejoras al Reglamento 2026 que serán enviadas al Consejo Mundial del Deporte Motor para su aprobación final. Tras una encuesta organizada por la FIA y un debate con equipos, fabricantes de motores, la propia FIA y la Dirección de la Fórmula Uno, se abordaron aspectos como energía, unidad de potencia, aerodinámica, adelantamientos, neumáticos y agarre mecánico.

Los pilotos valoraron positivamente la reducción de peso y dimensiones de los coches 2026, así como una mejor calidad de conducción y mayor aceleración inicial. Durante los próximos días en Baréin se realizarán más evaluaciones técnicas, especialmente en gestión energética. Por ahora, no habrá cambios regulatorios importantes antes de Melbourne.