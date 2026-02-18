En vivo
Admiten para estudio tutela contra el osario que albergaría restos de Camilo Torres en la Nacional

Admiten para estudio tutela contra el osario que albergaría restos de Camilo Torres en la Nacional

Si bien el juez no avaló frenar las obras como pedían los demandantes, sí revisará las reclamaciones por posibles afectaciones a la capilla Cristo Maestro.

