Admiten para estudio tutela contra el osario que albergaría restos de Camilo Torres en la Nacional

Un juzgado de Bogotá admitió para estudio una tutela radicada por Ricardo Esteban Ruiz Castro y Diego Garzón Rincón contra varias entidades denunciando la presunta vulneración de sus derechos por la construcción del osario en la Capilla Cristo Maestro, en el campus de la Universidad Nacional en Bogotá, donde serán ubicados los restos del padre Camilo Torres.

Los demandantes alegan que este proyecto afectaría bienes de interés cultural y causaría impactos que, según ellos, no han sido debidamente discutidos ni socializados. Y aunque solicitaron como medida provisional la suspensión inmediata de las obras, el juez no aceptó.

Para el despacho, no está demostrado plenamente la existencia de un un perjuicio irremediable o amenaza grave que justifique la suspensión urgente de los trabajos.

Camilo Torres Foto: bibliotecadigital.univalle.edu.co

Durante el estudio de la tutela, uno de los argumentos a revisar será el patrimonio cultural pues los demandantes insisten que la capilla “es un edificio de gran valor arquitectónico, artístico e histórico, construido entre 1949 y 1953 por los arquitectos Edgar Burbano y Alberto Iriarte” y aunque no tenga una declaratoria como tal, cualquier obra necesitaría una autorización previa en materia patrimonial.



Estas obras, según la tutela, “implican modificaciones estructurales al inmueble, incluyendo la construcción de paredes de concreto para contener restos humanos”, pues agregan que no tiene los permisos para albergar restos lo que, si no se hace de la manera adecuada, podría comprometer la salubridad pública.

A este proceso fueron vinculados, además de la Universidad Nacional, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, el Ministerio de Salud y la Secretaría Distrital de Salud, entidades que deberán responder los respectivos requerimientos del juez.