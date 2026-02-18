¿Quién es José María Balcázar, el presidente interino elegido en Perú?

Tras la destitución José Jerí, el Congresó de Perú eligió con 59 votos al congresista José María Balcázar como el nuevo presidente interno venciendo a María del Carmen Alva en una votación en la que participaron 117 representantes; de esta manera, se convirtió en el octavo mandatario en este país en tan solo una década.

Es importante recordar que, desde 2021, el nuevo parlamento ha destituido a tres presidentes: Pedro Castillo (2021-2022), Dina Boluarte (2022-2025) y Jerí, quien solo estuvo cuatro meses en el cargo. Por lo tanto, Balcázar estará en el poder tan solo cinco meses, pues deberá entregar el cargo el 28 de julio al presidente o presidenta que elijan los peruanos el 12 de abril, día en que se llevarán a cabo las eleciones.

José María Balcázar // Foto: Congreso de Perú

¿Quién es José María Balcázar, el presidente interino de Perú?

Nació el 17 de enero de 1943 y a sus 83 años ha construido una importante carrera política en Perú. Oriundo de Nanchoc, de la provincia de San Miguel del departamento de Cajamarca y es cercano a Reber Joaquín Ramírez, excongreso y alcalde de la región.

Arrancó su camino en la política con el cargo de vocal superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y luego en 2019 fue decano de un colegio reconocido de abogados en donde estuvo dos años, esto hasta que entró en las elcciones parlamentarias de 2021 con Perú Libre y entró al Congreso con 6.641 votos para este actual parlamento.



En el parlamento se desempeñó como presidente de la Comisión Especial para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, renunció a la bancada en 2022 y entró a formar Perú Bicentenario, poco a poco comenzó a escalar hasta que este 18 de febrero fue elegido por el Congreso como interino.

No obstante, en su perfil se han dado diferentes escándalos que lo han salpicado en casos de corrupción, manejo de fondos, manipulación, incluso, de agresión contra mujeres.