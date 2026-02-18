"Reversar el alza del salario mínimo sería caótico": ANIF

El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), José Ignacio López, advirtió que reversar el aumento del 23,7 % del salario mínimo podría ser tan caótico como la forma en que se tomó la decisión. El pronunciamiento se da luego de que el Gobierno confirmara que se mantiene esa cifra, en medio del plazo de ocho días que dio el Consejo de Estado para revisar el incremento correspondiente a 2026, al considerar que no se cumplieron varios criterios legales al momento de fijarlo.

Aunque desde ANIF han sido críticos desde el primer momento frente a los criterios utilizados para definir el aumento, actualmente consideran que no queda otra alternativa distinta a “asumir las consecuencias”. López explicó que, una vez se anunció la nueva cifra, trabajadores, empresas y mercados financieros tomaron decisiones con base en ese valor, y que “la reversa podría ser tan caótica como incluso la decisión no técnica del incremento”. Es decir, cambiar ahora el monto del salario mínimo podría generar desorden, incertidumbre y efectos negativos similares a los que produjo una decisión adoptada sin suficientes criterios técnicos.

Para el presidente de ANIF, el llamado del Consejo de Estado es razonable porque, según afirmó, el aumento no contó con todos los elementos necesarios para sustentar una decisión de este tamaño. “Nos parece que el aumento fue una decisión no necesariamente técnica, más bien quizás de orden político”, señaló. En ese sentido, indicó que el pronunciamiento del alto tribunal también representa un mensaje de respeto institucional y la necesidad de explicar con mayor claridad cómo se tomó la decisión.

López recordó que, aunque el incremento beneficia a una parte de los trabajadores, también puede tener efectos adversos sobre la población en general, principalmente a través del aumento de precios. A esto se suma el riesgo de que más personas queden por fuera del empleo formal, debido a los mayores costos de contratación que deben asumir las empresas.



Finalmente, el presidente de ANIF afirmó que este episodio debería servir para abrir una reflexión de fondo sobre la forma en que se define el salario mínimo en el país. En particular, insistió en que los trabajadores informales no participan en esta discusión, a pesar de que también se ven afectados por lo que se acuerda en la mesa de concertación, y subrayó la necesidad de fortalecer la institucionalidad que regula este proceso.