Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 18 de febrero de 2026

La noche del miércoles 18 de diciembre de 2025 estuvo marcada por la expectativa con la realización del sorteo número 3286 de la Lotería del Meta, uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos de Colombia. Miles de jugadores siguieron atentos esta jornada, que dejó nuevos millonarios y reafirmó el compromiso social de la entidad con el desarrollo del departamento.



Premio mayor de la Lotería del Meta

El gran ganador de la noche se llevó uno de los premios más atractivos del país, el cual fue: . Con este resultado, el poseedor del billete se convirtió en uno de los nuevos millonarios de Colombia.



Premios secos del sorteo 3286

Además del premio mayor, la Lotería del Meta distribuyó una bolsa superior a $7.200 millones en diferentes categorías. Los premios llegaron a ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio, San Martín, Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Chiquinquirá.

Estos son los resultados oficiales correspondientes al sorteo 3285 y son los únicos válidos para verificar los billetes.



¿Dónde comprar la Lotería del Meta?

Los billetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados como tiendas, droguerías y supermercados en distintas regiones del país.

Además, existen opciones digitales que facilitan la compra desde cualquier lugar, a través de plataformas como:



Lottired

LotiColombia

Paga Todo

Estas alternativas permiten participar de forma rápida y segura.



Más que premios: aporte a la salud del Meta

Más allá de los millonarios premios, la Lotería del Meta cumple una función social clave. Parte de los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud del departamento, apoyando programas y servicios que benefician a miles de ciudadanos.

De esta manera, cada billete representa no solo la posibilidad de ganar, sino también una contribución directa al bienestar y desarrollo del Meta.