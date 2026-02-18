Gracias a su papá: Maluma reveló cómo nació su canción con Yeison Jiménez

El 12 de febrero, Maluma estrenó una canción inédita al lado de Yeison Jiménez, que no tuvo nada de inteligencia artificial o adaptación, sino que fue grabado 100 % de la mano del artista oriundo de Manzanares, pues la hicieron el 10 de diciembre de 2025 en una tarde que se encontraron en Medellín, pero detrás de su creación tuvieron que pasar 10 años, el primer día que se vieron.

“Yeison y yo nos conocimos hace muchos años cuando él estaba empezando y yo también, hace como 10 años. Nos conocimos en Bogotá en un evento público de una emisora, si no estoy mal. Y luego lo vi por ahí varias veces en diferentes conciertos en Colombia. Siempre me pareció un man muy trabajador, muy camellador. Y para serles sincero, escuchaba su música, sabía quién era, pero como mi brother, mi parcero, siempre había sido Pipe, pues parce, yo escuchaba más la música de Pipe”, contó Maluma sobre su relación con el ‘Aventurero’.

Yeison Jiménez y Maluma // Fotos. AFP

“Fue gracias a mi papá”

Contó que, por mucho tiempo, pese que estuvo en el radar internacional, nunca dejó de estar al tanto de lo que sucedía en la industria colombiano y, por supuesto, vio que se volvió en el artista más relevante de la música popular en Colombia, pero no volvió a hablar gracias a su papá que se encontró un día con él en el aeropuerto.

“Me dijo que si podía tener tu número celular. Y yo: sí, todo bien, no pasa nada, dame el número de él. Bueno, y gracias a mi padre nos contactamos, así como la primera vez por el celular. Yo le escribí, hablamos un rato, un rato rato por teléfono. Yo le dije que le tenía mucho cariño, que le tenía mucho respeto y que sabía todo lo que había hecho por su música, por su carrera, y que indiscutiblemente pues sí eran unos artistas más grandes de Colombia a nivel mundial. Y él no, era muy bonito porque él no pensaba, la verdad, escuchen, él no pensaba que yo supiera tanto de su carrera”, dijo.



El día que decidieron sacar una canción

Fue el ‘Pretty Boy’ el que le dijo que le gustaría grabar con él y le mencionó que si encontraba algo interesante para grabar se lo pasara para hacerlo, teniendo en cuenta su pasado trabajando con Carín León, Grupo Frontera y toda su afinidad con el regional mexicano.

“El primer nombre que le pusimos fue El Patán. Luego seguimos hablando y un día, estando yo en el estudio en Medellín, yo lo llamé y yo: ‘Ey, Yeison, estoy acá. Eso fue el 10 de diciembre. Yeison, estoy acá, subí, nos parchamos, hacemos música, hablamos. Bueno, ese fue el día que salió Con el Corazón, conocida desde el principio como El Patán. Ese día es como si nos hubiéramos conocido, parce, toda una vida. Qué ser humano tan extraordinario, tan noble, tan humilde, uy, tan compasivo, tan charro, que hijueputa, tan charro, con humor, pero chimba, chimbo, montañero, montañero de los chimbas, la verdad. Tiramos mucha caja, estuvimos ahí, estuvimos con su equipo de trabajo, lastimosamente con dos de las personas que también fallecieron en el accidente, y tuvimos una jornada demasiado, pero demasiado chimba”, añadió.