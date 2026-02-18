En vivo
Blu Radio  / Nación  / Departamento de Estado de EE. UU. envía ayuda humanitaria a damnificados por lluvias en Córdoba

Departamento de Estado de EE. UU. envía ayuda humanitaria a damnificados por lluvias en Córdoba

El país norteamericano es el mayor proveedor de asistencia humanitaria al país. Hay más de 250.000 familias afectadas.

