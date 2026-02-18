Cosecha de arroz de Córdoba podría no salir al mercado por ola invernal, advirtió minAgricultura

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, en el marco de la sesión extraordinaria del arroz que se llevó a cabo en la Comisión Tercera del Senado este 18 de febrero, reconoció que la emergencia invernal afectará el abastecimiento alimentario del país y que la cosecha de arroz, especialmente en Córdoba y la zona que limita con el bajo Cauca en Antioquia, podría no salir al mercado.

“Sin duda, la emergencia de la variabilidad climática y esta situación del mes de enero por las fuertes lluvias en la cuenca del San Jorge y del Sinú, tienen un impacto sobre la cadena. Hoy, el arroz de Córdoba, no estoy segura de que pueda salir; eso va a impactar la cosecha del primer semestre. Tenemos también una situación en La Mojana. La emergencia económica, social y ecológica que ha declarado el gobierno nacional tiene un impacto muy complejo en el abastecimiento alimentario. Necesitamos de aquí al 20 de abril recuperar y restablecer los sistemas productivos que hoy están afectados”, indicó.

Inundaciones en Córdoba Foto: EFE

Ya son 1.428 hectáreas perjudicadas por las inundaciones en el país y las pérdidas económicas ascienden a más de 10.700 millones de pesos. El inicio de año era el período de sequía donde se estaban haciendo los ciclos de siembra de arroz que se vieron cortados, según el Ministerio. Todo esto ha afectado la producción y también el abastecimiento alimentario, no solo de la cadena de arroz, sino de otros productos.

En esta misma línea, el presidente de Dignidad Agropecuaria, Óscar Gutierrez, indicó que por la emergencia invernal se están cosechando entre 70 y 80 bultos de arroz, cuando antes del frente frío se alcanzaban casi 120 bultos, por lo que hizo un llamado al gobierno nacional para que invierta recursos en la recuperación de las cosechas afectadas.



“Una cosa tenemos que dejar clara: hay que respaldar con muchos más recursos a los productores de arroz, a todos, a los que llaman pequeños, medianos y grandes. Porque con 10.000 pesos para los pequeños no se alcanza a cubrir sus costos de producción, si no cogen en la zona centro siquiera 120 bultos por hectárea y con el invierno que tenemos están en 80, 90 en 70 incluso. Entonces esas realidades que tienen que ver con el clima hay que atenderlas”, aseguró Gutiérrez.

Emergencia en Córdoba Foto: suministrada

El líder gremial criticó también la gestión del gobierno Petro y aseguró que no es aceptable que gasten recursos de manera indiscriminada cuando el sector productivo requiere ayudas superiores, pues la demanda crece, pero la producción se hace más costosa.

“Si el presidente Petro tanto quiere la seguridad y la soberanía alimentaria, que gaste 25.000 millones más en apoyos y subsidios a los productores, ¿qué son 25 mil millones más? Nada, nada comparado con los gastos del gobierno nacional. No es aceptable la teoría. No voy a discutir tampoco de las condiciones que ustedes (gobierno) dicen que mejoraron ‘relativamente’”, advirtió.

En este contexto, el panorama para el sector arrocero en Córdoba y otras regiones del país sigue siendo incierto, con un riesgo latente para el abastecimiento de este alimento básico en los próximos meses. Las autoridades y los gremios coinciden en que se requieren acciones urgentes para mitigar el impacto de la emergencia invernal y acelerar la recuperación de los sistemas productivos.