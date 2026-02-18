Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, gracias a su formato innovador y diferente frente a los sorteos tradicionales. Este juego combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, ampliando las posibilidades de acierto y convirtiéndose en una alternativa atractiva para miles de apostadores en el país.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 18 de febrero de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

Participar en el Super Astro Sol es un proceso fácil y accesible. Para realizar una apuesta, los interesados deben:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

De manera opcional, escoger la modalidad “Todos los signos”, que asocia el mismo número a los doce signos del zodiaco.

Definir el valor de la apuesta.

Realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Esta mecánica permite mayor flexibilidad y multiplica las opciones de ganar, lo que explica su amplia acogida entre quienes participan regularmente en juegos de azar legales en Colombia.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol está diseñado para ajustarse a distintos presupuestos, facilitando la participación de un público amplio. Los montos permitidos son:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Es importante que todas las apuestas se realicen en puntos autorizados, lo que garantiza un proceso legal, seguro y transparente para los jugadores.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Los ganadores del Super Astro Sol deben cumplir con ciertos requisitos para hacer efectivo el pago de su premio. Los documentos básicos exigidos son:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del valor ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: se exigen documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Con estas condiciones claras, el Super Astro Sol continúa posicionándose como una de las opciones preferidas dentro del chance en Colombia, gracias a su modalidad innovadora y a la facilidad tanto para jugar como para reclamar los premios.

