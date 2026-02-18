Los Therians hace años están en el fútbol colombiano: estos son los más recordados

En medio de la tendencia mundial sobre los llamados “Therians” —personas que se identifican con animales—, en Blog Deportivo surgió una curiosa comparación: en el fútbol colombiano los Therians existen desde hace décadas, pero en forma de apodos. Lejos de cualquier polémica, en las canchas del país los animales han sido símbolo de garra, velocidad, potencia o picardía, y han marcado generaciones enteras de hinchas.

La conversación radial, que se volvió tendencia en redes sociales gracias a una galería publicada por Gol Caracol, aparecieron nombres inolvidables, muchos de ellos íconos del balompié nacional e internacional.



Los “animales” más recordados del fútbol colombiano

🐅 Fieras y felinos



Radamel Falcao García, 'El Tigre': máximo goleador de la Selección Colombia.

La FCF celebra el cumpleaños de Falcao García en el 2026 Foto: FCF

Jair 'El Chigüiro' Benítez: lateral izquierdo recordado por su entrega en el campo.

delantero potente que dejó huella en el FPC.

delantero potente que dejó huella en el FPC. 'La Pantera' Zúñiga y 'La Pantera' Trelles: delanteros de potencia y velocidad.

🐎 Caballos, potros y fuerza bruta



Ricardo 'El Caballo' Márquez: vigente y recordado por su velocidad.

Ricardo Márquez, delantero de Millonarios Foto: Dimayor

ídolo de Atlético Nacional, fallecido pero eterno en la memoria verdolaga.

ídolo de Atlético Nacional, fallecido pero eterno en la memoria verdolaga. Efraín Sánchez, 'El Caimán' : leyenda del arco colombiano.

: leyenda del arco colombiano. 'El Camello' Soto y 'El Camello' Serna: recordados por su resistencia y recorrido en el campo.

🐦 Aves que volaron alto



Wilson 'Carpintero': conocido por su celebración imitando un pájaro carpintero.

BLU Radio. Wilson 'Carpintero' / Foto: Facebook Tigres FC

conocido por su celebración imitando un pájaro carpintero. Claudio Caniggia, 'El Pájaro': también pasó por el fútbol colombiano.

'El Pato' Aguilera y 'El Pato' Guerra: recordados por su talento ofensivo.

Jorge da Silva, 'La Polilla': figura del América de Cali.

'Polilla' Da Silva, nuevo técnico del América. Foto: América de Cali.

Otros apodos inolvidables

La lista se amplió con nombres como:



'El Gato' Fernández: arquero que pasó por Cali y Santa Fe.

El Búfalo Funes y Alfredo Morelos, 'El Búfalo'.

Alfredo Morelos, delantero Atlético Nacional X: @nacionaloficial

El Torito Arzuaga.

El Pony Maturana.

El Burro González.

Incluso se mencionaron casos polémicos como el de Luis 'La Lechuza' Moreno, cuyo apodo tomó otro significado tras un recordado incidente en Barranquilla.

