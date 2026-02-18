EN VIVO | Junior vs. América de Cali: vea online y gratis la Liga BetPlay 2026

Noche de emociones de cuenta del fútbol profesional colombiano que, este miércoles, 18 de febrero, tendrá el duelo estelar entre Junior de Barranquilla y América de Cali por la séptima fecha de la Liga BetPlay, en donde el cuadro tiburón necesita sumar tres puntos para meterse entre los ocho mejores.

Duelo que se disputará en el estadio Romelio Martínez en Barranquilla y, afortunadamente, los hinchas tiburones y escarlatas podrán disfrutarlo EN VIVO, online y gratis con solo acceso a internet desde sus celulares para vivir de cerca la emoción de los 90 minutos de este choque.



Link para ver EN VIVO, online y gratis Junior vs. América HOY

Gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio podrá vivir este duelo totalmente gratis, online y de la mano con todo un equipo de expertos durante las emociones de los 90 minutos. Esto a través de la señal de YouTube en el siguiente link:

¿A qué hora juega Junior HOY vs. América de Cali?

El estadio Romelio Martínez de Barranquilla disfrutará de este duelo desde las 7:30 de la noche; desde esa hora, los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias buscarán sumar tres puntos frente a su gente y escalar posiciones en la tabla de la Liga BetPlay debido a que los tiburones ocupan la undécima posición.

Mientras que los vallecaucanos esperan seguir con los buenos resultados y poder alcanzar la tercera posición, pues en este momentos se encuentra detrás de Bucaramanga, Tolima, Pastor e Internacional de Bogotá, pero una victoria le podrá subir hasta la tercera posición.



Junior vs. América por Liga BetPlay // Fotos: X @JuniorClubSA y @AmericadeCali

Posibles alineaciones Junior vs. América de Cali