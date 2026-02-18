En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / EN VIVO | Junior vs. América de Cali: vea online y gratis la Liga BetPlay 2026
EN VIVO

EN VIVO | Junior vs. América de Cali: vea online y gratis la Liga BetPlay 2026

El cuadro tiburón espera sumar tres puntos frente a su gente en el Romelio Martínez para continuar la fiesta que dejó el carnaval, pero los escalartas buscarán dañar esa fiesta.

