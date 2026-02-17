¿Pulla a Pablo Repetto? Presidente de Atlético Nacional recordó los fichajes del 2024

A mediados de mayo de 2024, Atlético Nacional confirmó la llegada de Sebastián Arango Botero como presidente del equipo y a su lado a Gustavo Fermani como nuevo director deportivo. Desde ese momento, la institución comenzó un proceso restructuración tanto administrativa como deportivamente, acompañado de toda una tanda de grandes fichajes.

En ese primer mercado de fichajes bajo su mando llegaron futbolistas como David Ospina, Jorman Campuzano, William Tesillo, Edwin Cardona, Alfredo Morelos, Marino Hinestroza, Kevin Viveros, entre otros, que le dieron un salto de calidad al rendimiento del equipo en pocos meses, tanto así que el equipo conquistó en menos de un año la Liga, Copa y SuperLiga BetPlay.

Pero en una entrevista dada en ESPN, el entonces técnico del equipo, Pablo Repetto (ahora en Santa Fe), aseguró que él estuvo al frente de esas decisiones y que fue el artífice de la conformación del equipo, algo que también ha repetido en otras oportunidades mencionando que él eligió los nombres y desde el primer momento le dieron una lista a los directivos de los que debían llegar al proyecto.

Pablo Repetto en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Sin embargo, en una reciente conversación con Los Del Sur -barra brava del equipo verdolaga-, el presidente se refirió a aquel mercado de fichajes del 2024 y mencionó que todo fueron decisiones administrativas, pese que “otros se atribuyen esas decisiones”, interpretado como una pulla al técnico uruguayo y sus declaraciones en reiteradas ocasiones sobre el tema.



“Era entender lo que significa Nacional. Detrás de nosotros hay gente en verdad preocupada y todos vamos para el mismo lado. Para mí entrar a la sede es un privilegio que no es normal (…) Empezó con ese mercado de fichajes en 2024. De escoger los jugadores correctos que hagan que el hincha se sienta representando, afortunadamente al apoyo de las personas que hacen parte de Atlético Nacional. Logramos que llegara David, Edwin y que fue éxito, que lo atribuyen otros reiterativamente, que lo hicimos desde cero, no desde del ego, sino de decir que así lo planeamos y pensando en los hinchas que para mí eran necesarios”, puntualizó el presidente del cuadro verdolaga.