Millonarios revela parte médico oficial de Falcao García, ¿cuánto tiempo de incapacidad?

La incertidumbre terminó. Millonarios FC publicó el parte médico oficial de Radamel Falcao García tras su salida por lesión el pasado fin de semana y confirmó que el delantero presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de la pierna derecha. El club informó además que el jugador ya inició trabajos de rehabilitación, aunque no precisó un tiempo exacto de incapacidad.

"Millonarios FC informa que, después de realizarse los exámenes diagnósticos, el jugador Radamel Falcao García presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha", se lee en la página oficial del embajador.

¿Cómo se lesionó Falcao?

La molestia se produjo en la victoria 2-1 ante Llaneros en El Campín de Bogotá. Ese partido Falcao abandonó en una camilla el campo al final del primer tiempo por problemas musculares tras un pique que intentó realizar.

La baja de Falcao se suma a la de Rodrigo Contreras, quien encendió las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por el argentino Fabián Bustos, especialmente por tratarse de un referente ofensivo en el esquema del equipo.



Falcao, delantero de Millonarios. X: @MillosFCoficial

Aunque el comunicado no establece una fecha concreta de regreso, al tratarse de una lesión muscular leve en los isquiotibiales, el tiempo estimado de incapacidad suele oscilar entre una y tres semanas, dependiendo de la evolución del jugador y la respuesta al tratamiento. Todo quedará sujeto al seguimiento médico y a cómo avance en los próximos días el proceso de recuperación.

La noticia llega en un momento de mejora para el cuadro embajador, que sumó su segunda victoria consecutiva y logró alejarse de los últimos puestos de la tabla. Los goles de Rodrigo Contreras y Leonardo Castro permitieron asegurar tres puntos importantes, pero la preocupación por el estado físico de Falcao opacó parcialmente la celebración.

Publicidad

Ahora, la prioridad en Millonarios será recuperar al experimentado atacante sin apresurar su regreso, pensando en la exigente agenda que se avecina, incluyendo la Copa Sudamericana.