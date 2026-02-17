El destino cerca de Colombia que tiene playas paradisiacas y fiestas temáticas cada mes

En el extremo sur de la península de Baja California en México existe un destino que, en los últimos años, se ha ganado el cariño de los colombianos y cada mes llegan a conocer este destino: Los Cabos, un lugar muy famosos en Centroamérica por sus playas, pero aún más por sus cerca de 100 eventos culturales en el año.
Cada mes la agenda de este destino suele de estar cargada de alguna fiesta temática, lo cual ha aumentado el interés del turista colombiano, que, en 2024, fueron más de 7.400 en este destino. De acuerdo con un informe de turismo, los viajeros colombianos se sienten atraídos por "la combinación única de lujo y naturaleza, con resorts de alta gama, playas cristalinas y paisajes desérticos" que permiten experiencias exclusivas al aire libre, así como por su oferta cultural y gastronómica.
¿Cómo llegar a Los Cabos desde Colombia y cuáles son los requisitos?
Existen dos maneras de llegar desde Bogotá hasta esta zona en México, las cuales se han vuelto famosas:
Vía México: un vuelo directo a CDMX desde la capital colombiano con trasbordo hacia esta zona.
Vía Panamá: vuelo directo a Ciudad de Panamá con traslado a esta zona. Una ruta recomendada ha sido Copa Airlines, pero existen más alternativas locales.
El trayecto cuenta con una duración entre 11 y 13 horas, dependiendo la ruta que se tome al igual que el tiempo de espera en cada trayecto. En cuanto a requisitos, tener su pasaporte vigente y seguir las instrucciones de la entrada a México por parte de su Gobierno.
Esta es la ubicación exacta de este sitio
Estas son algunas actividades de Los Cabos
Arte y cultura
Art Walk – San José del Cabo Jueves hasta junio. Galerías, arte y música en vivo.
Los Cabos International Film Festival – Cabo San Lucas Diciembre. Estrenos y presencia internacional.
Tradiciones
Carnaval de La Paz – La Paz 12 al 22 de febrero. Conciertos y desfiles.
Día de los Muertos 1 y 2 de noviembre. Altares y actividades culturales.
Música
Fiestas tradicionales de San José del Cabo Marzo. Celebración patronal con conciertos.
San José Jazz Weekend 23 y 24 de mayo. Festival de jazz urbano.
Gastronomía
Sabor a Cabo Diciembre. Alta cocina y música en vivo.
Sabores San José Martes, 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Corredor gastronómico.
Festival del Ostión – Veleros Beach Club 18 de abril. Degustaciones frente al Mar de Cortés.
Deporte y naturaleza
World Wide Technology Championship – PGA Tour 2 al 8 de noviembre. Torneo internacional de golf.
Mifel Tennis Open (ATP Tour 250) 27 de julio al 1 de agosto. Tenis profesional.
Bisbee’s Black & Blue 26 al 30 de octubre. Pesca deportiva internacional.
Avistamiento de ballenas y tiburón ballena Ballenas hasta abril. Tiburón ballena de octubre a febrero.