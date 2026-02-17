El destino cerca de Colombia que tiene playas paradisiacas y fiestas temáticas cada mes

En el extremo sur de la península de Baja California en México existe un destino que, en los últimos años, se ha ganado el cariño de los colombianos y cada mes llegan a conocer este destino: Los Cabos, un lugar muy famosos en Centroamérica por sus playas, pero aún más por sus cerca de 100 eventos culturales en el año.

Cada mes la agenda de este destino suele de estar cargada de alguna fiesta temática, lo cual ha aumentado el interés del turista colombiano, que, en 2024, fueron más de 7.400 en este destino. De acuerdo con un informe de turismo, los viajeros colombianos se sienten atraídos por "la combinación única de lujo y naturaleza, con resorts de alta gama, playas cristalinas y paisajes desérticos" que permiten experiencias exclusivas al aire libre, así como por su oferta cultural y gastronómica.

Los Cabos, México // Foto: suministrada

¿Cómo llegar a Los Cabos desde Colombia y cuáles son los requisitos?

Existen dos maneras de llegar desde Bogotá hasta esta zona en México, las cuales se han vuelto famosas:



Vía México: un vuelo directo a CDMX desde la capital colombiano con trasbordo hacia esta zona.

un vuelo directo a CDMX desde la capital colombiano con trasbordo hacia esta zona. Vía Panamá: vuelo directo a Ciudad de Panamá con traslado a esta zona. Una ruta recomendada ha sido Copa Airlines, pero existen más alternativas locales.

El trayecto cuenta con una duración entre 11 y 13 horas, dependiendo la ruta que se tome al igual que el tiempo de espera en cada trayecto. En cuanto a requisitos, tener su pasaporte vigente y seguir las instrucciones de la entrada a México por parte de su Gobierno.

Esta es la ubicación exacta de este sitio

Estas son algunas actividades de Los Cabos

Arte y cultura

Art Walk – San José del Cabo

Jueves hasta junio. Galerías, arte y música en vivo. Los Cabos International Film Festival – Cabo San Lucas

Diciembre. Estrenos y presencia internacional.

Tradiciones

Carnaval de La Paz – La Paz

12 al 22 de febrero. Conciertos y desfiles. Día de los Muertos

1 y 2 de noviembre. Altares y actividades culturales.

Música

Fiestas tradicionales de San José del Cabo

Marzo. Celebración patronal con conciertos. San José Jazz Weekend

23 y 24 de mayo. Festival de jazz urbano.

Gastronomía

Sabor a Cabo

Diciembre. Alta cocina y música en vivo. Sabores San José

Martes, 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Corredor gastronómico. Festival del Ostión – Veleros Beach Club

18 de abril. Degustaciones frente al Mar de Cortés.

Deporte y naturaleza