El destino caribeño que enamoró a los colombianos en 2025: playas con aguas cristalinas

Cada vez más colombianos están optando por destinos internacionales que ofrezcan cercanía, diversidad y experiencias completas.

En ese panorama, Curazao se posiciona como una de las islas del Caribe con mayor crecimiento entre los viajeros nacionales, gracias a su combinación de playas, cultura, conectividad aérea y clima estable durante todo el año.

Las cifras respaldan esta tendencia. En 2025, más de 55.600 colombianos viajaron a Curazao, lo que representó un aumento del 19 % frente al año anterior. Con este resultado, Colombia se ubicó como el tercer mercado emisor de turistas hacia la isla a nivel mundial y el primero en Suramérica, solo por detrás de Países Bajos y Estados Unidos.

La gente disfruta de la playa Mambo al sur de Willemstad, Curazao, en el Caribe holandés, el 4 de marzo de 2020. Foto: AFP

Una isla pequeña con una oferta diversa

Aunque su territorio es reducido, Curazao sorprende por la amplitud de sus atractivos. En la isla conviven más de 50 nacionalidades y se hablan cuatro idiomas, reflejo de su historia marcada por el intercambio entre Europa, el Caribe y América Latina.



Entre los principales motivos para visitarla se destacan:



Más de 35 playas de aguas claras y paisajes variados.

Una gastronomía que mezcla sabores caribeños e internacionales.

Actividades de aventura, buceo y deportes acuáticos.

Una agenda cultural activa durante todo el año.

A esto se suma Willemstad, su capital y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, reconocida por su arquitectura colorida, su ambiente urbano y su variada oferta gastronómica y cultural.

Otro factor que impulsa la elección de Curazao es su ubicación fuera del cinturón de huracanes, lo que permite planear viajes en cualquier temporada. Además, eventos como el Carnaval, que se celebra a comienzos de año, convierten a la isla en un escenario de música, desfiles y expresiones culturales que reflejan su identidad.

Curazao, la isla que lo tiene todo: playas, historia y naturaleza// Foto: Pexels

Este enfoque ha sido reconocido a nivel internacional. En 2025, Curazao fue galardonada en los Best Travel Awards por su visión estratégica y por ofrecer propuestas que van más allá del turismo tradicional.

La conectividad también ha sido clave en este crecimiento. Aerolíneas como Avianca, Copa, Wingo y Z Air mantienen vuelos regulares desde Colombia, mientras que LATAM Airlines inició operaciones directas desde Bogotá, ampliando las alternativas para los viajeros.

De cara a 2026, Curazao espera fortalecer aún más su relación con el mercado colombiano, no solo en número de visitantes, sino en diversidad de experiencias. Una isla que deja huella, invita a regresar y se consolida como uno de los destinos favoritos para quienes buscan Caribe, cultura y cercanía en un solo lugar.