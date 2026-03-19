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Blu Radio  / Nación  / “Modelo de protección es insostenible”: ONU DDHH sobre situación de líderes sociales en Colombia

“Modelo de protección es insostenible”: ONU DDHH sobre situación de líderes sociales en Colombia

Entre 2022 y 2025 se registraron 410 homicidios y más de 2.000 ataques y amenazas contra defensores de Derechos Humanos en Colombia. El informe de la ONU DDHH advierte fallas estructurales del Estado, altos niveles de impunidad y un modelo de protección que no logra responder a la magnitud del riesgo.

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