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Blu Radio  / Nación  / Disidencias de ‘Mordisco’ amenazan a ONU, OEA y Defensoría: restringen ingreso a zonas de influencia

Disidencias de ‘Mordisco’ amenazan a ONU, OEA y Defensoría: restringen ingreso a zonas de influencia

Las disidencias de las FARC de alias ‘Iván Mordisco’ prohibieron misiones humanitarias en sus zonas, alegando filtración de información usada en operaciones militares.

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