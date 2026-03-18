En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Millonarios
Venezuela, campeón de béisbol

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / “No hay reservas alimenticias en las despensas”: alerta de la Iglesia por paro armado en Chocó

“No hay reservas alimenticias en las despensas”: alerta de la Iglesia por paro armado en Chocó

El confinamiento y el desplazamiento ya comienzan a impactar a varias comunidades del Chocó, donde la movilidad está completamente restringida y el acceso a alimentos, salud y educación se vuelve cada vez más difícil.

Publicidad

Publicidad

Publicidad