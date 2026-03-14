Incautaron más de dos toneladas de cocaína del Clan del Golfo en Acandí, Chocó

En el Urabá chocoano y antioqueño siguen las acciones de las autoridades contra el narcotráfico, pues se trata de una región clave para su cadena logística y envío al norte del continente americano.

Durante la más reciente operación desarrollada en zona rural del municipio de Acandí, efectivos del Ejército, la Armada y la Policía lograron la incautación de más de dos toneladas de cocaína que pertenecerían a la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.

Clan del Golfo Foto: AFP

Durante la intervención llevada a cabo en una vivienda, ubicada en la vereda Chugandicito, también capturaron a una persona que estaría al cuidado del cargamento y deberá responder ante la justicia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Este nuevo golpe de las autoridades contra el tráfico de drogas se conoce a menos de tres semanas que incautaran más de una tonelada de marihuana en Bahía Solano atribuidas al mismo grupo ilegal y que serían exportadas por rutas del Pacífico.