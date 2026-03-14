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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Incautaron más de dos toneladas de cocaína del Clan del Golfo en Acandí, Chocó

Incautaron más de dos toneladas de cocaína del Clan del Golfo en Acandí, Chocó

El cargamento iba ser exportado y tenía como destino Centroamérica y Estados Unidos. En el operativo capturaron a un hombre.

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