Cayó en Medellín 'Alonso', cabecilla del Clan del Golfo involucrado en rentas de minería ilegal

Como un objetivo de alto valor para las autoridades en el país era considerado Jhorgen Alonso Muñoz, alias ‘Alonso’, un presunto cabecilla financiero del Clan del Golfo que fue capturado en las últimas horas en la ciudad de Medellín cuando se movilizaba en una lujosa camioneta blindada avaluada en 450 millones de pesos.

Según las investigaciones de las autoridades, ‘Alonso’, con más de una década de trayectoria criminal, sería el jefe financiero de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle y estaría implicado en la disputa por la minería ilegal en el Occidente de Antioquia, en especial en el municipio de Buriticá.

Según detalló el coronel Elver Vicente Alfonso, director de Investigación Criminal e Interpol, este hombre estaba encargado de liderar el saqueo de material en las zonas de explotación de Buriticá y coordinar el cobro de cuotas a mineros ilegales y algunas empresas formales de la región, lo que representaba rentas por hasta 20 mil millones de pesos al mes para el grupo criminal.

"A este sujeto se le señala de ser el responsable de un homicidio múltiple donde murieron seis mineros en el año 2023. Esta captura representa un golpe estratégico para las finanzas de esta estructura criminal", destacó Alfonso.



Capturaron en Medellín a Jhorgen Alonso Muñoz, alias ‘Alonso’, cabecilla financiero de la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo. Según autoridades, recaudaba más de $20.000 millones al mes por minería ilegal y estaría vinculado a masacre de 6 mineros en Buriticá. pic.twitter.com/qxEwkXnX3o — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 14, 2026

El acervo probatorio en poder de las autoridades también indica que ‘Alonso’ era el hombre de máxima confianza de alias ‘Richard’, cuarto cabecilla del estado mayor y principal cabecilla de la estructura criminal Central Urabá.

Durante su captura en la capital antioqueña, al procesado le fueron incautados tres celulares que podrían tener información valiosa sobre la estructura logística de esta red criminal y deberá responder por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas.