En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cayó en Medellín 'Alonso', cabecilla del Clan del Golfo involucrado en rentas de minería ilegal

Cayó en Medellín 'Alonso', cabecilla del Clan del Golfo involucrado en rentas de minería ilegal

Según las autoridades, recaudaba más de $20.000 millones cada mes producto de estas actividades y está vinculado a la masacre de seis mineros en Buriticá en 2023.

Publicidad

Publicidad

Publicidad