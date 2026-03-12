Ofensiva contra lavado de activos creció casi medio billón durante 2025 en Medellín

Ofensiva contra el lavado de activos en Medellín, tras llegada de Comisión de Bogotá, deja un aumento en la incautación de bienes: pasó de 100 mil millones en 2024 a casi medio billón en 2025. La Alcaldía destacó que se debe al trabajo articulado entre las instituciones

Las autoridades en Medellín destacaron avances en la lucha contra las finanzas de las estructuras criminales que operan en la ciudad, tras el fortalecimiento de una comisión especial de la Policía Nacional para combatir el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito y promover procesos de extinción de dominio.

Según explicó el secretario de Seguridad, Manuel Villa, esta comisión llegó desde Bogotá con el objetivo principal de atacar las economías ilegales que sostienen a los grupos delincuenciales, pero que el trabajo coordinado entre diferentes equipos ha permitido incrementar significativamente los resultados en la persecución del llamado “dinero caliente”.

Villa indicó que durante 2024 se lograron afectaciones económicas cercanas a los 100 mil millones de pesos contra estructuras criminales, producto de investigaciones relacionadas con lavado de activos y procesos de extinción de dominio, aunque la meta era aumentar el alcance y los resultados.



“Nos sentamos y dijimos vamos a multiplicar el esfuerzo. Pero obviamente esa multiplicación de esfuerzo tiene que dar la multiplicación de los resultados. Nosotros fortalecemos esa comisión, la juntamos con el equipo de la policía metropolitana, ¿para qué?...()...Para no estar trabajando divididos. Y eso nos dio que solo el año pasado la afectación pasó a tocar los 500 000 millones”, aseguró.

El funcionario explicó que las estructuras criminales cometen delitos principalmente por motivaciones económicas y que, una vez obtienen recursos ilegales, buscan introducirlos en la economía formal para ocultar su origen. Entre los mecanismos más utilizados para lavar dinero mencionó compraventas, restaurantes, proyectos de construcción y operaciones con criptoactivos.

Finalmente, Villa señaló que las autoridades continúan adelantando investigaciones con inteligencia, análisis forense y policía judicial para identificar estas redes financieras y “asfixiar” las rentas criminales que sostienen a las organizaciones ilegales en la ciudad.