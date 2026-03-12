Bajo llave y en condiciones precarias, la denuncia que sacude a un hogar geriátrico de Cali

Una denuncia ciudadana encendió las alertas sobre las condiciones en las que estarían viviendo 21 adultos mayores en un hogar geriátrico, ubicado en el barrio San Vicente, en el norte de Cali.

Tras recibir la queja, la Personería de Cali realizó una visita de verificación al lugar, donde, según informó el personero Gerardo Mendoza, se encontraron varias irregularidades en la atención de esta población.

Entre los hallazgos reportados están adultos mayores durmiendo en colchones en el piso, la presunta falta del personal mínimo exigido por la Ley 1315 de 2009, y la ausencia de evidencia sobre la entrega de alimentos durante la jornada del mediodía.

Además, un adulto mayor con discapacidad visual, beneficiario del subsidio para esta población, manifestó no recibir directamente el recurso ni saber quién lo estaría reclamando.



Durante la visita también se evidenció que una persona mayor presentaba un golpe en la cabeza tras una caída en el baño y, al momento de la inspección, no había sido trasladada a un centro médico.

Otro de los hechos que llamó la atención de las autoridades fue que 11 de los 21 adultos mayores permanecían bajo llave dentro de las instalaciones, además de que el lugar no contaría con condiciones adecuadas para la atención de esta población.

Frente a esta situación, la secretaria de Bienestar Social de Cali, Johanna Caicedo, aclaró que este hogar geriátrico no pertenece ni es administrado por la Alcaldía de Cali, aunque desde la administración distrital se adelantan acciones de acompañamiento institucional.

Según explicó la funcionaria, durante la visita se realizó la caracterización de las 21 personas mayores que permanecen en el lugar y actualmente se avanza en la identificación de sus redes de apoyo.

Asimismo, anunció que se convocará una mesa técnica interinstitucional para analizar cada caso y tomar las decisiones necesarias que permitan garantizar los derechos y el bienestar de esta población.