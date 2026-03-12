En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Bajo llave y en condiciones precarias, la denuncia que sacude a un hogar geriátrico de Cali

Bajo llave y en condiciones precarias, la denuncia que sacude a un hogar geriátrico de Cali

Una visita de la Personería tras una denuncia ciudadana evidenció presuntas irregularidades en la atención de 21 adultos mayores en un centro del barrio San Vicente. Autoridades iniciaron verificación y convocarán una mesa técnica para analizar cada caso.

