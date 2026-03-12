En vivo
Judicial / Defensa de Karen Manrique pide al INPEC centro de reclusión con seguridad por amenazas

Defensa de Karen Manrique pide al INPEC centro de reclusión con seguridad por amenazas

La defensa también argumenta que la solicitud busca garantizar derechos fundamentales de la congresista durante su reclusión.

