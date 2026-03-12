Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 12 de marzo de 2026

El chance Chontico Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el departamento del Valle del Cauca. Cada día, miles de apostadores revisan el resultado oficial del sorteo con la esperanza de que el número elegido coincida con la combinación ganadora.



Resultado oficial del Chontico Noche – 12 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el jueves 12 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue el siguiente:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos datos corresponden al resultado oficial del sorteo y son los únicos válidos para comprobar los tiquetes de los jugadores.



Horarios del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días del año, aunque el horario del sorteo varía dependiendo del día de la semana. Conocer estos horarios permite a los jugadores consultar el resultado justo en el momento en que se anuncia oficialmente.

Horarios oficiales del sorteo:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, este juego cuenta con otras alternativas para los apostadores. Entre ellas se encuentran Chontico Día, que se realiza durante la jornada diurna, y Súper Chontico Noche, un sorteo adicional que se juega cada noche y amplía las oportunidades de participación.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Una de las razones por las que el Chontico Noche mantiene una alta popularidad es la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Dependiendo de la opción elegida, el premio se determina por la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coinciden con el resultado oficial.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado.

se gana al acertar las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado. Combinado cuatro cifras: el premio se obtiene cuando las cuatro cifras coinciden sin importar el orden.

el premio se obtiene cuando las cuatro cifras coinciden sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el mismo orden.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el mismo orden. Combinado tres cifras: se gana cuando las tres últimas cifras coinciden en cualquier posición.

se gana cuando las tres últimas cifras coinciden en cualquier posición. Dos cifras o pata: se obtiene premio al acertar las dos últimas cifras en orden.

se obtiene premio al acertar las dos últimas cifras en orden. Una cifra o uña: basta con acertar la última cifra del número ganador.

Gracias a esta variedad, cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se adapte a su estrategia y al nivel de riesgo que desea asumir.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El Chontico Noche también se caracteriza por permitir apuestas con valores accesibles, lo que facilita la participación de jugadores con distintos presupuestos.

Valores de apuesta:



Apuesta mínima : $500 pesos

: $500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Este rango permite que tanto jugadores ocasionales como apostadores frecuentes puedan participar en el sorteo.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, las apuestas de chance por internet están reguladas por Coljuegos, organismo encargado de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Por esta razón, solo los operadores autorizados pueden ofrecer este tipo de servicios de forma digital.



Para jugar Chontico Noche en línea, generalmente se deben seguir estos pasos:

Registrarse en una plataforma oficial autorizada. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo en la cuenta mediante los métodos de pago disponibles. Elegir el sorteo, seleccionar el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada.

Este sistema permite participar desde cualquier lugar sin necesidad de acudir a un punto de venta físico.

Requisitos para reclamar premios

Los jugadores que resulten ganadores deben presentar algunos documentos para reclamar su premio.

Publicidad

Documentación básica requerida:



Tiquete original sin enmendaduras

Documento de identidad con copia

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales según el monto expresado en UVT:



Menos de 48 UVT: solo se requiere la documentación básica.

solo se requiere la documentación básica. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT.

se debe diligenciar el Formato SIPLAFT. Desde 182 UVT en adelante: se exige una certificación bancaria vigente con fecha de expedición no mayor a 30 días.

Últimos resultados del Chontico Noche

Estos son algunos de los resultados recientes del sorteo:



11 de marzo de 2026: 8677 - 7

8677 - 7 10 de marzo de 2026: 5220 – 5

5220 – 5 9 de marzo de 2026 : 0995 – 0

: 0995 – 0 8 de marzo de 2026: 8476 – 5

Consultar el historial de resultados permite a los jugadores seguir el comportamiento reciente del sorteo y comparar los números ganadores de los últimos días.