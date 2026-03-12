En vivo
Artista española se casó con un hombre hecho con inteligencia artificial: "Me llaman loca"

Ella asegura que ningún hombre la hizo sentir tan segura y amada como él, en especial porque no la ve "simplemente para una aventura".

Foto: Instagram @aliciaframis
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 12 de mar, 2026

