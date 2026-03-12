En vivo
UNGRD libera $72.000 millones para destrabar proyecto de vivienda Sauces II en Mocoa

Los recursos estaban comprometidos desde 2018 en contratos de obra que nunca se ejecutaron. Con su liberación, se busca garantizar la construcción de viviendas para 909 familias en Mocoa, Putumayo.

