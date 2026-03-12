UNGRD libera $72.000 millones para destrabar proyecto de vivienda Sauces II en Mocoa

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció la liberación de 72.000 millones de pesos que permitirán asegurar la financiación del proyecto de vivienda Sauces II en Mocoa, Putumayo, una iniciativa que busca beneficiar a 909 familias con casa propia.

De acuerdo con la entidad, estos recursos permanecían comprometidos desde 2018 en contratos de obra que, pese a haber sido firmados, nunca se ejecutaron. Tras una revisión administrativa y financiera, la UNGRD logró liberar estos dineros con el fin de reactivar el proyecto y avanzar en la solución de vivienda para las familias afectadas.

Proyecto Los Sauces. Foto: cuenta X @UNGRD.

La entidad explicó que la medida permitirá destrabar el proceso y garantizar los recursos necesarios para continuar con el desarrollo del proyecto habitacional, considerado clave para la recuperación y estabilización de cientos de hogares en la capital del Putumayo.

Con esta gestión, la UNGRD aseguró que se da un paso importante para que las 909 familias beneficiarias puedan cumplir el sueño de tener una vivienda propia, luego de varios años de espera desde que se planteó la iniciativa.



El proyecto Sauces II hace se hace con el propósito de fortalecer la reconstrucción y mejorar las condiciones de vida de la población de Mocoa, especialmente de quienes han resultado afectados por emergencias y desastres en la región.