Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Habla Juan Daniel Oviedo EN VIVO en Voz Populi: aceptación de fórmula vicepresidencial y más

Luego de confirmarse su alianza con Paloma Valencia para las próximas elecciones presidenciales, el exdirector del Dane habla y aclara dudas a los electores.

