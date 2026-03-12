En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Corte condenó a 3 años de cárcel a excomandante de la Séptima División del Ejército por corrupción

Corte condenó a 3 años de cárcel a excomandante de la Séptima División del Ejército por corrupción

Jorge Arturo Salgado aceptó ante la justicia haber sido responsable de un esquema que favoreció contratos de cafetería, ingeniería y construcción.

Jorge Arturo Salgado Restrepo, excomandante de la Séptima División del Ejército.
Jorge Arturo Salgado Restrepo, excomandante de la Séptima División del Ejército.
Comando de Educación y Doctrina del Ejército
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 12 de mar, 2026

