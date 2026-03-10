Corte Suprema condena a 8 años de cárcel al congresista Modesto Aguilera por acoso sexual

La Corte Suprema de Justicia condenó a más de 8 años de cárcel al representante a la Cámara del Atlántico, Modesto Aguilera, tras hallarlo responsable del delito de acto sexual violento. Los hechos ocurrieron en 2020, donde, según el expediente, Modesto Aguilera acosó a una joven de 18 años en un hotel en Barranquilla, besándola sin su consentimiento y realizándole tocamientos indebidos.

Modesto Aguilera, según la Corte Suprema de Justicia, besó a la mujer en el cuello, le realizó tocamientos en los senos sin su consentimiento e hizo otro tipo de vejámenes en su contra.

La Corte señaló que el testimonio de la víctima fue coherente, persistente y respaldado por elementos de corroboración periférica, entre ellos declaraciones de terceros, el contexto de confianza previo con el congresista y el impacto emocional que manifestó tras revelar lo sucedido a su familia.

Corte Suprema de Justicia Foto: Blu Radio

La Procuraduría General de la Nación había pedido condenar a Aguilar al considerar que la declaración de la víctima resultaba creíble y que no se evidenciaron motivos para una denuncia falsa.



Por su parte, el congresista negó los hechos durante el juicio y aseguró que la denuncia obedecía a una estrategia política para desprestigiarlo. Su defensa también cuestionó la credibilidad de la denunciante y sostuvo que no existían registros de ingreso al hotel ni pruebas técnicas que confirmaran el episodio.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia pudo comprobar que las pruebas permitieron establecer la responsabilidad penal del congresista en este polémico caso.