Corte Suprema condena a 8 años de cárcel al congresista Modesto Aguilera por acoso sexual

Corte Suprema condena a 8 años de cárcel al congresista Modesto Aguilera por acoso sexual

El congresista de Cambio Radical Modesto Aguilera es señalado de acosar sexualmente a una mujer en un hotel de Barranquilla en 2020.

