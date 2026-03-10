En vivo
Hallan sin vida al gobernador indígena Eutimio Valencia Duave en Chocó

Hallan sin vida al gobernador indígena Eutimio Valencia Duave en Chocó

Según se conoció, Valencia Duave fue interceptado por tres hombres armados mientras se movilizaba por la vía que conduce al municipio de Tadó.

