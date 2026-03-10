Hallan sin vida al gobernador indígena Eutimio Valencia Duave en Chocó

El gobernador indígena del resguardo Alto Tarena, Eutimio Valencia Duave, fue hallado sin vida luego de haber sido reportado como desaparecido. De acuerdo con autoridades indígenas del Chocó, el líder habría sido interceptado por hombres armados en la vía que conduce al municipio de Tadó.

La desaparición del líder había sido denunciada desde el lunes 9 de marzo por organizaciones indígenas del departamento. Según indicaron, Valencia Duave fue interceptado por tres hombres armados mientras se movilizaba por la vía que conduce al municipio de Tadó. Posteriormente se confirmó el hallazgo de su cuerpo sin vida.

“Desde la Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá Dóbida, Katío, Chamí y Tule del Departamento del Chocó – (Orewa) expresamos nuestro profundo dolor y consternación tras conocerse el hallazgo del cuerpo sin vida del gobernador indígena Eutimio Valencia Duave, autoridad de la comunidad indígena Alto Tarena, quien había sido reportado como desaparecido", señaló la organización en un comunicado.

Según Orewa, su liderazgo y su trabajo por la defensa del territorio y de los derechos colectivos marcaron la vida de las comunidades indígenas del Chocó. Por ello, su muerte enluta no solo a su familia y a la comunidad de Alto Tarena, sino también a los pueblos indígenas del departamento.



“Ante este lamentable hecho, exigimos a las autoridades competentes del orden departamental y local adelantar de manera inmediata investigaciones rigurosas, prontas y transparentes que permitan esclarecer lo ocurrido, determinar las circunstancias de su muerte, identificar y judicializar a los responsables, y garantizar que este crimen no quede en la impunidad. La vida de nuestros líderes debe ser protegida. Cada agresión contra una autoridad indígena es también una agresión contra nuestros pueblos, contra nuestra cultura y contra nuestros derechos fundamentales”, aseguraron en el comunicado.

Las organizaciones indígenas también expresaron su solidaridad con la familia del líder asesinado y con la comunidad de Alto Tarena, que hoy enfrenta el duelo por la pérdida de una de sus autoridades tradicionales.