Capturan en Condoto, Chocó, a integrante del Clan del Golfo con dinero y publicidad política

Previo a este 8 de marzo, la Fuerza Pública sigue intensificando las labores de control para evitar delitos electorales en el contexto de lo que serán los comicios legislativos.

En medio de estas acciones, en las últimas horas, en el municipio de Condoto, Chocó, una mujer fue sorprendida con armas, dinero en efectivo y publicidad política. Se trata de una presunta integrante de la subestructura Jhon Fredy Orejuela “Carretera” del Clan del Golfo, quien fue requerida mediante orden de registro y allanamiento en el corregimiento de Opogodó.

Durante la intervención, la mujer tenía en su poder una escopeta, dos revólveres y una pistola, además de 45 millones de pesos en efectivo. Sin embargo, uno de los asuntos más llamativos y que guardaría relación con la presunta compra de votos y el constreñimiento electoral en la zona tiene que ver con el abundante material político que también le fue incautado.

La supuesta delincuente contaba en el lugar con 180 calcomanías, 174 tarjetas, 84 planillas de votación, 49 folletos, 12 camisetas y dos pendones con propaganda de un aspirante político.



La mujer y todos los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso de judicialización, en medio de la ofensiva a nivel nacional que lidera el Ministerio de Defensa contra la posible compra de votos.

Según el ministro de esta cartera, Pedro Sánchez, las intervenciones en once departamentos del país ya han dejado 15 personas capturadas y el decomiso de 1.760 millones de pesos.