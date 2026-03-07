En vivo
Capturan en Condoto, Chocó, a integrante del Clan del Golfo con dinero y publicidad política

Capturan en Condoto, Chocó, a integrante del Clan del Golfo con dinero y publicidad política

La supuesta delincuente contaba en el lugar con 180 calcomanías, 174 tarjetas, 84 planillas de votación, 49 folletos, 12 camisetas y dos pendones con propaganda de un aspirante político.

