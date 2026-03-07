Regreso de María Corina Machado a Venezuela: la prueba el gobierno de Delcy Rodríguez

El posible regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela empieza a mover el tablero político del país. Su anuncio de volver “en pocas semanas” no solo reactivó el debate dentro de la oposición, también puso bajo la lupa al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, que ahora enfrenta lo que muchos analistas consideran una verdadera prueba sobre el estado de las libertades políticas en el país.

Machado, una de las figuras más críticas del chavismo, pasó varios meses en la clandestinidad después de denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador. Luego salió del país para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo y posteriormente viajó a Estados Unidos, donde sostuvo encuentros políticos antes de anunciar su regreso.



Regreso de María Corina Machado pondrá a prueba las libertades políticas en Venezuela

Para varios expertos, el eventual retorno de la dirigente opositora podría convertirse en un termómetro del clima político venezolano.

El politólogo Guillermo Tell Aveledo explicó que el regreso de Machado pondrá a prueba el nivel de apertura del sistema político actual. En su opinión, la situación mostrará si existe un margen real para que figuras opositoras puedan actuar públicamente o si las restricciones continúan.

El contexto tampoco es menor. En los últimos meses se ha visto una reactivación del activismo político en el país, con dirigentes que habían permanecido ocultos volviendo a aparecer y con estudiantes regresando a las calles para protestar.



Ese espacio de movilización había quedado prácticamente cerrado después de las más de 2.400 detenciones registradas tras las elecciones de 2024.

María Corina Machado Foto: AFP

Ley de amnistía y advertencias del gobierno complican el escenario

El panorama legal también juega un papel clave en este posible retorno.

Publicidad

El gobierno impulsó una ley de amnistía aprobada en febrero por el Parlamento, que cubre hechos ocurridos entre 1999 y 2026. Sin embargo, el texto excluye varios delitos, incluidos algunos que el chavismo ha atribuido directamente a Machado.

Entre ellos se encuentran acusaciones relacionadas con promover o apoyar acciones de fuerza o intervenciones militares.

Además, Delcy Rodríguez ya advirtió públicamente que, si la dirigente regresa, tendrá que responder por sus llamados a sanciones internacionales y por haber pedido una intervención militar en el pasado.

Publicidad

Hasta ahora, la amnistía ha otorgado más de 7.600 libertades plenas, aunque apenas 247 corresponden a presos políticos que salieron de prisión. Según la ONG Foro Penal, todavía hay 526 personas detenidas por razones políticas.



Oposición apuesta por una gira nacional y un acuerdo político

A pesar de ese panorama, el partido de Machado ya anticipó que, si logra regresar, iniciará una gira por el país.

La propia dirigente aseguró que su objetivo es impulsar una transición democrática “ordenada, sostenible e indetenible”. También planteó la necesidad de un gran acuerdo nacional para la gobernabilidad.

Sin embargo, el desafío no solo será político dentro de Venezuela. Machado también deberá mantener el respaldo internacional que ha logrado en los últimos meses, especialmente en Estados Unidos.

Su regreso, en ese sentido, podría marcar un punto de inflexión: o abrir una nueva etapa política en Venezuela o confirmar que las tensiones entre el gobierno y la oposición siguen lejos de resolverse.