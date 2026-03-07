En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán
Alberto Gamero
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Regreso de María Corina Machado a Venezuela: la prueba el gobierno de Delcy Rodríguez

Regreso de María Corina Machado a Venezuela: la prueba el gobierno de Delcy Rodríguez

Para varios expertos, el eventual retorno de la dirigente opositora podría convertirse en un termómetro del clima político venezolano.

¿Por qué Delcy Rodríguez y no María Corina Machado gobernando Venezuela?
María Corina Machado y Delcy Rodríguez.
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad