Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, sábado 7 de marzo de 2026

El chance Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los sorteos más populares en Colombia. Su frecuencia diaria y su atractivo plan de premios lo han convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan acertar el número ganador y obtener recompensas importantes.



Número ganador de Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 7 de marzo de 2026 es el 6567 - 1 ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Número ganador: 6567

Dos últimas cifras: 67

Tres últimas cifras: 567

La quinta: 1

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El plan de premios del Dorado Mañana depende de la modalidad en la que se haya realizado la apuesta y de la cantidad de cifras acertadas. Los pagos oficiales por cada peso apostado son:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado

4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: 208 veces lo apostado

208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado

400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado

83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado

50 veces lo apostado Última cifra (uña): 5 veces lo apostado

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, lo que incrementa las oportunidades de obtener premios adicionales y hace el juego aún más atractivo para los apostadores frecuentes. Gracias a este sistema, el Dorado Mañana se mantiene entre los chances más consultados en el país.



Horario del sorteo Dorado Mañana

Este sorteo cuenta con un horario fijo que permite a los participantes conocer los resultados el mismo día en que realizan su apuesta:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

después de las 11:00 a. m. Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Esta programación facilita que los jugadores puedan consultar rápidamente los resultados y verificar si su número fue el ganador.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Las personas que resulten ganadoras deben dirigirse a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro.

De acuerdo con la operadora Paga Todo, cuando el premio es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, se deben cumplir los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite que el proceso de pago sea rápido y seguro, garantizando que los ganadores puedan recibir su premio sin inconvenientes.