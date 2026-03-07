Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, sábado 7 de marzo de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los sorteos más populares en Colombia. Su frecuencia diaria y su atractivo plan de premios lo han convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan acertar el número ganador y obtener recompensas importantes.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 7 de marzo de 2026 es el 6567 - 1 ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
El plan de premios del Dorado Mañana depende de la modalidad en la que se haya realizado la apuesta y de la cantidad de cifras acertadas. Los pagos oficiales por cada peso apostado son:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, lo que incrementa las oportunidades de obtener premios adicionales y hace el juego aún más atractivo para los apostadores frecuentes. Gracias a este sistema, el Dorado Mañana se mantiene entre los chances más consultados en el país.
Este sorteo cuenta con un horario fijo que permite a los participantes conocer los resultados el mismo día en que realizan su apuesta:
Esta programación facilita que los jugadores puedan consultar rápidamente los resultados y verificar si su número fue el ganador.
Las personas que resulten ganadoras deben dirigirse a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro.
De acuerdo con la operadora Paga Todo, cuando el premio es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones permite que el proceso de pago sea rápido y seguro, garantizando que los ganadores puedan recibir su premio sin inconvenientes.