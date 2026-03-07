Menopausia: experta advierte que aún persisten mitos sobre la terapia hormonal

Aunque la menopausia es un proceso natural en la vida de las mujeres, todavía persisten tabúes y desinformación alrededor de esta etapa. Así lo explicó en Blu Radio la médica obstetra y ginecóloga Lucía Gaitán, quien aseguró que durante muchos años este tema se ha tratado como algo que las mujeres simplemente deben soportar.

Según la especialista, la menopausia suele consolidarse alrededor de los 51 años, pero los cambios hormonales pueden comenzar entre siete y diez años antes, con síntomas como alteraciones del sueño, cambios de ánimo, irregularidades en el ciclo menstrual o sequedad vaginal.

"Siempre ha habido un acercamiento por parte de las pacientes, esto es normal, me lo puedo soportar, ya va a pasar, y simplemente soy mujer y lo tengo que aceptar", explicó.

La importancia de prepararse antes

La doctora Gaitán señaló que es fundamental que las mujeres comiencen a prepararse antes de llegar a la menopausia, prestando atención a los cambios del cuerpo y adoptando hábitos saludables.



Entre las principales recomendaciones están mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física regular y trabajar en la preservación de la masa muscular, ya que durante esta etapa del cuerpo tiende a perder músculo y aumentar la grasa corporal.

Estos cambios, explicó, pueden incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares si no se manejan de forma adecuada.



Problemas de sueño y cambios hormonales

Uno de los síntomas más frecuentes durante la menopausia es la dificultad para dormir. Las fluctuaciones hormonales, especialmente en los niveles de estrógeno y progesterona, pueden generar episodios de calor nocturno que interrumpen el descanso.

"Una de las partes más importantes de nuestra vida, de nuestro bienestar es el sueño. Entonces, tener a una cantidad adecuada de sueño durante la mayor parte de noches de la semana va a afectarte no solo durante la noche, pero durante el día a tus niveles de energía, tus niveles de concentración. Y obviamente lo que sucede es que al haber esta fluctuación y esta respuesta a nivel cerebral a los calores van a fragmentar tu sueño", indicó.

Foto: Freepik

Publicidad

Terapia hormonal: mitos y realidades

Uno de los temas que más dudas genera entre las mujeres es el uso de la terapia de reemplazo hormonal. De acuerdo con la especialista, gran parte de los temores surgieron por interpretaciones erróneas de estudios difundidos a comienzos de los años 2000.

Gaitán explicó que, en la actualidad, la evidencia científica muestra que esta terapia puede ser segura y beneficiosa para muchas mujeres, especialmente cuando se inicia en el momento adecuado y bajo supervisión médica.

"En general sabemos que la terapia de reemplazo hormonal es benéfica para la mayoría de las mujeres y mantiene eh eh el bienestar en muchos sentidos, cardiovascular, a nivel cerebral, a nivel óseo", indicó.



Sexualidad y bienestar en esta etapa

La especialista también abordó uno de los temas menos discutidos: el impacto de la menopausia en la sexualidad.

Publicidad

Los cambios hormonales pueden generar disminución del deseo sexual o molestias durante las relaciones, pero estos síntomas también pueden tratarse.

"Hay que entender que estos síntomas se pueden abordar, se pueden mejorar y mejorar tu bienestar en general", concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: