Video muestra momento exacto de explosión en pleno concierto en discoteca: más de 30 heridos

Una explosión en el interior de una discoteca en el norte de Perú dejó este sábado más de 30 heridos, informaron autoridades que investigan las causas, en una región golpeada por el crimen organizado.

El hecho ocurrió esta madrugada en la discoteca Dalí del distrito Víctor Larco Herrera en la provincia de Trujillo, unos 500 km al norte de Lima, informó un comunicado del gobierno regional del departamento La Libertad que catalogó el incidente como "atentado".



Estos son los videos:

#ATENCIÒN #TRUJILLO I MOMENTOS DE TERROR. Una explosión se registró la madrugada de este sábado 7 de marzo en la discoteca Dalí, ubicada en la avenida Panamericana, en el distrito de Víctor Larco Herrera, dejando al menos 31 personas heridas, según COER.



Como se observa en el… pic.twitter.com/emP5RITe1T — Sol Tv Perú (@soltvcanal) March 7, 2026

🚨 ¡TERROR EN Trujillo!



Det0nan artefacto expl0siv0 en la discoteca Dali, en la vía Evitamiento. Se reportan personas heridas y presencia de policía y personal de salud.



⚠️ Información en desarrollo. #ÚltimoMinuto pic.twitter.com/CQqqGPPeeL — LISETH INFORMA (@LisethInforma) March 7, 2026

#TRUJILLO Explosión en discoteca Dalí en el distrito de Víctor Larco deja varios h3rid0s

De acuerdo con testigos, al menos cuatro personas resultaron gravemente heridas. Entre ellas, una mujer de aproximadamente 30 años que sufrió severas lesiones en la pierna y el pie. pic.twitter.com/E3Jw5sIksq — Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) March 7, 2026

Decenas de personas se encontraban en la discoteca disfrutando de la presentación del grupo de cumbia Amor Rebelde cuando un fuerte estallido alarmó a todos, de acuerdo a un video transmitido por el canal Sol TV Perú de Trujillo.

"Tenemos 33 heridos ya reportados hasta la actualidad, entre ellos cinco en estado de gravedad", dijo el gerente regional de Salud, Alberto Florián, al canal de televisión Latina Noticias.

La mayoría de los heridos, entre ellos dos menores de edad, que fueron trasladados a dos hospitales fueron atendidos por esquirlas en el cuerpo, agregó.

El gobierno regional señaló que se están "realizando las acciones de investigación y atención necesarias frente a este lamentable suceso".

La provincia de Trujillo es la más afectada por el crimen organizado en los últimos años, por lo que permanece en estado de emergencia desde marzo de 2025.

El gobierno tomó esta medida por el aumento de delitos como extorsión, homicidios y sicariato.

Perú atraviesa una grave crisis de criminalidad. En 2025 se registraron 2.200 homicidios por delincuencia organizada y las denuncias por extorsión aumentaron en 19%, según datos de la policía.