Señales de que una persona no está bien consigo misma: En Blu Jeans, 7 de marzo de 2026

El programa del sábado, 7 de marzo de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló de la colombiana Lina María Osorio en el sector de la salud que deja en alto el género en América Latina.
- En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre los caminos correctos para solucionar los problemas cotidianos de la vida.
- En el Tema Central, Gabriel Vallejo, conferencista en servicio y experiencia de clientes, se refirió sobre cuáles son las señales que pueden delatar a las personas que no están bien consigo mismas.
- 'La maquina de la verdad', se habló sobre los deportes de aventura.
Escuche el programa completo aquí: