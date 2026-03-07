Señales de que una persona no está bien consigo misma: En Blu Jeans, 7 de marzo de 2026

El programa del sábado, 7 de marzo de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló de la colombiana Lina María Osorio en el sector de la salud que deja en alto el género en América Latina.

En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre los caminos correctos para solucionar los problemas cotidianos de la vida.

En el Tema Central, Gabriel Vallejo, conferencista en servicio y experiencia de clientes, se refirió sobre cuáles son las señales que pueden delatar a las personas que no están bien consigo mismas.

'La maquina de la verdad', se habló sobre los deportes de aventura.

Escuche el programa completo aquí: