Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, viernes 6 de marzo de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia. Su realización diaria y su atractivo plan de premios lo han consolidado como una opción preferida para quienes buscan acertar el número ganador y obtener recompensas significativas.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 6 de marzo de 2026 es el 8655 - 4 ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
El plan de premios del Dorado Mañana varía según la modalidad de juego y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, aumentando las oportunidades de ganar premios extra y haciendo el juego más atractivo para quienes participan de manera frecuente. Gracias a este esquema competitivo, el Dorado Mañana sigue siendo uno de los chances más consultados en el país.
El Dorado Mañana tiene un horario fijo que permite a los apostadores conocer los resultados el mismo día de su jugada:
Esta regularidad facilita la planificación de las apuestas y la verificación oportuna de los números ganadores, generando confianza entre los participantes.
Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro. Según la operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos requieren cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir estas condiciones garantiza un proceso de pago seguro y ágil, asegurando que los ganadores puedan recibir sus premios sin inconvenientes.