Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, viernes 6 de marzo de 2026

El Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia. Su realización diaria y su atractivo plan de premios lo han consolidado como una opción preferida para quienes buscan acertar el número ganador y obtener recompensas significativas.



Número ganador de Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 6 de marzo de 2026 es el 8655 - 4 ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Número ganador: 8655

Dos últimas cifras: 55

Tres últimas cifras: 655

La quinta: 4

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El plan de premios del Dorado Mañana varía según la modalidad de juego y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado

4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: 208 veces lo apostado

208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado

400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado

83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado

50 veces lo apostado Última cifra (uña): 5 veces lo apostado

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, aumentando las oportunidades de ganar premios extra y haciendo el juego más atractivo para quienes participan de manera frecuente. Gracias a este esquema competitivo, el Dorado Mañana sigue siendo uno de los chances más consultados en el país.



Horario del sorteo

El Dorado Mañana tiene un horario fijo que permite a los apostadores conocer los resultados el mismo día de su jugada:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

después de las 11:00 a. m. Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Esta regularidad facilita la planificación de las apuestas y la verificación oportuna de los números ganadores, generando confianza entre los participantes.



Cómo reclamar un premio

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro. Según la operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos requieren cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir estas condiciones garantiza un proceso de pago seguro y ágil, asegurando que los ganadores puedan recibir sus premios sin inconvenientes.