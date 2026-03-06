En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Despidos por embarazo o lactancia son discriminatorios: Corte ordena reintegros y pagos

Despidos por embarazo o lactancia son discriminatorios: Corte ordena reintegros y pagos

La Corte Constitucional hizo un nuevo llamado sobre que las entidades públicas y privadas tienen prohibido despedir o desvincular a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia por motivos discriminatorios.

Despidos por embarazo o lactancia son discriminatorios.jpg
Mujeres presentaron tutelas, denunciaron haber sido despedidas mientras estaban embarazadas o durante la etapa de lactancia.
Foto: Freepik, archivo Blu Radio.
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 6 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad