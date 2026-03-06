En vivo
Tribunal llama a audiencia pública al presidente Petro por sus críticas al sistema electoral

Tribunal llama a audiencia pública al presidente Petro por sus críticas al sistema electoral

La Presidencia de la República tiene un plazo de cinco días para pronunciarse en relación con la solicitud de medida cautelar elevada por la Procuraduría.

Tribunal llama a audiencia pública al presidente Petro por sus críticas al sistema electoral
Tribunal llama a audiencia pública al presidente Petro por sus críticas al sistema electoral
Fotos: AFP y Presidencia
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 6 de mar, 2026

